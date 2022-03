Ucraini e Russi insieme per la pace: Il concerto al Conservatorio di Napoli

Un conserto che vede uniti ucraini e russi. Insieme per la pace in un concerto a San Pietro a Majella nel prestigioso conservatorio di Napoli. In concerto previsto per stasera alle 18 nella sala Scarlatti, aprirà con l’attore Patrizio Rispo, con la lettura di pagine di poesia, prosa e cronaca che parlano del dramma della guerra e dell’esigenza della pace tra tutti i popoli. A seguire il concerto dei giovani studenti Ucraini e Russi suoneranno assieme in uno straordinario concerto per la pace con la voce recitante di Patrizio Rispo. La selezione dei testi è a cura di Maria Luisa Bigai. Saranno circa 12 gli studenti fra ucraini e russi, dai 18 ai 26 anni e hanno deciso di suonare assieme in questo particolare e terribile momento preoccupati anche dei loro familiari e amici.