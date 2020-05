Oltre 450.000 i download dell’app del Gruppo 24 Ore per gestire l’emergenza

Cresce costantemente il numero di realtà della Pubblica Amministrazione che ha deciso di adottare App24PA® , la piattaforma di comunicazione messa a disposizione degli enti pubblici gratuitamente dal Gruppo 24 ORE che consente di comunicare in modo semplice, diretto ed immediatamente operativo con i propri utenti inviando informazioni e notizie in tempo reale verso cittadini geo-referenziati sul territorio nazionale.

App24PA ® – disponibile gratuitamente sia per sistemi iOS che Android – è stata adottata sino a questo momento da 138 enti su tutto il territorio nazionale tra le quali 21 Protezioni Civili Territoriali, 18 compartimenti di Croce Rossa Italiana, 86 Comuni e 2 Enti di Trasporto regionali: in particolare in Campania è stata adottata tra gli altri da E.A.V. (Ente Autonomo Volturno), ACaMIR – Agenzia Campana Mobilità e da Gori Acqua.

Tra le altre realtà che hanno adottato App24PA la Regione Abruzzo, la provincia autonoma di Bolzano, la regione Abruzzo, l’Anpas Lazio, il comitato regionale Lazio della Croce Rossa e i comuni di Rovigo, Civitavecchia, Fiumicino e Fermo.

La piattaforma è utilizzata da organizzazioni diffuse su 15 regioni italiane e quindi gli utenti finali dell’App sono distribuiti su quasi tutto il territorio nazionale. In particolare i download complessivi dell’app sino ad ora sono stati oltre 450.000 , in media circa 200 al giorno, con una concentrazione maggiore in Campania (34%), Lazio (31%) e Piemonte (13%).In crescita i download dell’App anche in Abruzzo, Lombardia, Puglia, Toscana, Emilia Romagna, Veneto e Sicilia.

App24PA®, soluzione basata sulla Piattaforma WhereApp® e realizzata con VJTechnology srl,rientra nella strategia del Gruppo 24 ORE di sviluppo di servizi e soluzioni software avanzate coerenti con la propria mission di servizio. La soluzione, che poggia le sue funzionalità su una piattaforma evoluta di comunicazione, può giocare infatti un ruolo di primo piano anche per il contrasto della diffusione del Covid-19, attraverso azioni di monitoraggio e tracking della popolazione, di diffusione di informazioni di pubblica utilità certificate divulgate esclusivamente dalle istituzione pubbliche e da organi ufficiali d’informazione coinvolti nella lotta a questa epidemia.