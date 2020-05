«Decreto Rilancio», le quattro guide del Sole 24 Ore

Poker di guide del Sole 24 Ore per capire tutti i segreti del nuovo decreto legge rilancio. Con un viaggio guidato dagli esperti che spazierà sui punti più caldi del nuovo provvedimento. L’iniziativa del Sole parte con il primo fascicolo dedicato alle misure fiscali che sarà in edicola con il quotidiano venerdì 22 maggio . In questo caso l’attenzione si concentrerà su interventi che vanno dalla rimodulazione del calendario fiscale e sui nuovi termini per gli adempimenti relativi agli atti che sono stati emessi dall’agenzia delle Entrate per poi spaziare sugli effetti del taglio del saldo Irap 2019 e dell’acconto Irap di quest’anno. Attenzione anche alle agevolazioni legate alle procedure di sanificazione e all’utilizzo dei Pir come strumento per favorire il rilancio dell’economia.

Il giorno successivo, sabato 23 maggio , sarà la volta di una seconda guida dedicata alle novità in materia di lavoro . Anche qui il panorama di interventi è molto ricco. Si va dalla revisione delle disposizioni sugli ammortizzatori sociali alla proroga del blocco dei licenziamenti, dalla sanatoria per i lavoratori agricoli e per colf e badanti alla revisione delle regole sui contratti a termine. Per arrivare alle novità sullo smart working e sulle regole per i bonus che spettano a partite Iva, professionisti, colf e famiglie.

L’impegno del Sole 24 Ore sul decreto rilancio continuerà, poi, anche la prossima settimana con due altre guide. Mercoledì 27 maggio sarà, infatti, la volta del fascicolo dedicato al bonus del 110% per i lavori sugli immobili. Con un esame approfondito delle nuove disposizioni e del loro rapporto con le vecchie agevoalzioni, dei meccanismi di cessione dei crediti d’imposta e delle modalità per realizzare i lavori in condominio.

L’ultima uscita sarà giovedì 28 maggio e prenderà in considerazione le misure relative alle imprese. Con una disamina delle disposizioni sugli aiuti alle aziende a partire dall’accesso agli a indennizzi e ristori a fondo perduto per arrivare alle nuove possibilità di ricapitalizzazione alla proroga degli investimenti premiati dal superammortamento e alla misure di sostegno che vanno dal turismo all’agricoltura.

Le guide consentiranno, dunque, di fare una ricognizione piena delle misure del provvedimento. Ogni fascicolo sarà in vendita a 0,50 euro più il prezzo del quotidiano.